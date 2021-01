En af golfsportens største turneringer, PGA Championship, bliver alligevel ikke afviklet på Trumps bane.

Planen om at afvikle majorturneringen PGA Championship på en af de golfbaner, som ejes af USA's præsident, Donald Trump, er aflyst.

Det meddeler golforganisationen PGA of America natten til mandag.

- Bestyrelsen for PGA of America har ved en afstemning besluttet at udøve retten til at opsige aftalen om at spille 2022 PGA Championship på Trump Bedminster, skriver organisationens præsident, Jim Richardson, i et tweet.

Meldingen om en af golfens fire største turneringer kommer, efter at golfsportens ledere har været under stigende pres for at lægge afstand til Trump.

- Det er blevet klart, at gennemførelsen af PGA-mesterskabet på Trump Bedminster ville være skadeligt for PGA of Americas omdømme, siger Richardson.

Det er endnu ikke afgjort, hvilken bane, der skal lægge græs til turneringen i 2022 i stedet for Trump Bedminster, der ligger i New Jersey.

Donald Trump er kendt som en ivrig golfspiller, og han ejer baner i både USA og Europa.

Beslutningen er truffet, få dage efter at Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C.

Forinden havde Trump i en tale opfordret deltagerne i en demonstration til at gå til Capitol Hill, hvor Kongressen var i gang med formelt at bekræfte Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november.

Trump er af både andre republikanere samt demokrater blevet beskyldt for med sine udtalelser at anspore til angrebet på kongresbygningen, hvor politikerne måtte evakueres af frygt for deres sikkerhed, da demonstranter trængte ind i bygningen.

Demokraternes formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, vil som følge af optøjerne, hvor fem personer døde, i denne uge sætte sig i spidsen for et forsøg på at få Trump fjernet som præsident, selv om hans tid på posten udløber den 20. januar.

/ritzau/AFP