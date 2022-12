Lyt til artiklen

Hun plejer at være enormt aktiv på sine sociale medier.

Men der har været langt mere stille hos den tidligere golfspiller Paige Spiranac gennem store dele af december.

Og det er der en forklaring på, fortæller hun nu i en story på Instagram, hvor hun undskylder for ikke at have været meget på.

For inden jul fik hun sig noget af en forskrækkelse, da hun var til lægen.

'Jeg tog på ferie, og så skulle jeg igennem nogle ting med mit helbred. Under et årligt tjek fandt de en knude i mit bryst,' forklarer hun.

Lægerne tog med det samme en biopsi, som Paige Spiranac fortæller heldigvis var negativ. Chokket har nu fået hende til at komme med en lille opsang.

'Lad det være en påmindelse om at blive tjekket – og du ved aldrig, hvad folk går igennem bag lukkede døre, så det er så vigtigt at være venlig,' skriver hun, inden hun afslutter med at takke sine mange følgere for altid at støtte hende.

Paige Spiranac stoppede sin professionelle golfkarriere i 2016, efter hun spillede på den europæiske tour. I dag er hun golfekspert, og så lever hun desuden af sine sociale medier, hvor hun taler om forskellige emner – eksempelvis bodyshaming, hadbeskeder, sexchikane, hvordan hun er blevet truet med sperm, og hvordan hun er blevet verbalt angrebet over 'upassende påklædning'.