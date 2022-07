Lyt til artiklen

For en måned siden blev Paige Spiranac kåret til verdens mest sexede kvinde, og den kåring skulle nu fejres.

Men som om kåringen i sig selv ikke var nok for den tidligere golfspiller, forudsagde hun også en vild sejr til Cameron Smith i British Open.

Allerede torsdag havde hun annonceret på Instagram, at hun havde lagt sine penge på australieren.

Og det skulle vise sig at være et rigtig godt valg for 'Playing A Round'-værten.

For Cameron Smith endte med at slå både Cameron Young og Caroline Wozniackis tidligere forlovede Rory McIlroy ud, da han formåede at lave fem birdies i træk.

'Tillykke til Cam Smith med den historiske sejr. Og tillykke til mig selv for at have valgt ham som vinder,' skrev en kæk Paige Spiranac, da Smith kunne løfte British Open-trofæet som den første australier i 28 år.

29-årige Spiranac blev i sidste måned kåret til den mest sexede nulevende kvinde i verden af herremagasinet Maxim.

Og det var en titel, amerikaneren var – og stadig er – meget stolt af.

'Jeg er så beæret over at blive kåret som den mest sexede kvinde. Da jeg fik titlen, blev jeg ved med at spørge dem 'er du sikker?', fordi jeg virkelig ikke troede på det,' skrev Spiranac på Instagram, da titlen var i hus.

Da hun i weekenden skulle fejre kåringen i South Beach i Miami, var det stadig ikke gået helt op for den tidligere golfspiller.

'Jeg er stadig i chok over at se mit ansigt på forsiden,' skriver hun på Twitter.

Paige Spiranac stoppede sin professionelle golfkarriere i 2016, efter hun spillede på den europæiske tour.

I dag lever den tidligere golfspiller af sponsorater og opslag på de sociale medier. På Instagram har amerikaneren hele 3,5 millioner følgere.