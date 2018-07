Danskeren begynder British Open side om side med et af de største navne i golfsporten, Rory McIlroy.

Carnoustie. Det er i forvejen stort at være med i den prestigefyldte golfturnering British Open.

Men for Thorbjørn Olesen, der er den ene af to danskere i turneringen, bliver der drysset ekstra stjernestøv over deltagelsen.

Når turneringen torsdag går i gang, slår han nemlig ud sammen med den nordirske golfstjerne Rory McIlroy.

De to får selskab af australske Marc Leishman, der ligger nummer 18 på verdensranglisten. Her er McIlroy nummer 8 og Olesen nummer 64.

De tre sender den første golfbold afsted fredag klokken 13:53 dansk tid.

Den anden dansker i turneringen er den blot 17-årige amatør Nicolai Højgaard. Med sin unge alder er han den yngste dansker nogensinde til at være med i British Open.

Det danske talent er samtidig den yngste deltager i turneringen i år sammen med kinesiske Yuxin Lin.

Højgaard, der for nylig vandt bronze ved EM med herrelandsholdet, glæder sig til at spille den store turnering sammen med de helt store navne inden for golf.

- Jeg ser frem til at gå blandt de bedste spillere i verden og forhåbentlig komme ud med nogle af de bedste spillere og lære af dem, siger han.

Og Højgaard har fået, hvad han håbede på.

Den unge danske teer nemlig ud med amerikanske Webb Simpson, som ligger nummer 21 på verdensranglisten, og sydkoreanske Si-Woo Kim, der er placeret som nummer 50 på verdensranglisten.

British Open finder sted i byen Carnoustie i Skotland og varer fra torsdag til søndag.

/ritzau/