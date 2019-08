Thorbjørn Olesen er tiltalt efter to milde voldsparagraffer i engelsk lov. Det fremgår af anklageskriftet.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen er tiltalt efter to milde voldsparagraffer efter ballade om bord på et fly.

Bliver han kendt skyldig, kan han straffes med bøde eller fængselsstraf i op til et år. Det skriver Jyllands-Posten, der er i besiddelse af anklageskriftet.

Han er tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Ifølge engelsk lov kan det give bøde og/eller fængselsstraf i op til seks måneder, skriver avisen.

Det andet forhold handler om vold. Danskeren er tiltalt for "assault by beating", hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, hvor offeret er blevet forulempet, men ikke er blevet tilføjet fysiske skader.

Der kan i disse sager gives bøde og/eller fængselsstraf i op til seks måneder, skriver Jyllands-Posten.

I anklageskriftets sidste punkt er han desuden tiltalt for at være fuld på et fly, hvilket er ulovligt, og det kan udløse en bødestraf, hvis man bliver kendt skyldig, skriver avisen.

Thorbjørn Olesen, som skal i retten Uxbridge Magistrates' Court på onsdag i London, har endnu ikke selv udtalt sig i sagen.

Danskerens advokat, Paul Morris fra BCL Solicitors LLP, sendte tidligere i august en kortfattet skriftlig kommentar om sagen.

- Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning.

- Men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem, lød det fra Paul Morris i en mail til Ritzau.

Olesen er suspenderet fra European Tour indtil udfaldet af retssagen.

Den 29-årige golfspiller blev anholdt mandag 29. juli i London-lufthavnen Heathrow, da han ankom med et British Airways-fly fra USA.

Olesen blev straks anholdt og derefter kørt direkte til afhøring. Han blev senere løsladt, men efterfølgende blev der per brev rejst tiltale mod danskeren, der er bosiddende i London.

Thorbjørn Olesen havde inden flyturen deltaget i PGA Tour-turneringen WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top-10 og sluttede som nummer 27.

PGA Touren tager også sagen alvorligt og kom allerede i sidste uge med en udtalelse om sagen.

- Det er nogle meget alvorlige og dybt foruroligende anklager. Selv om han ikke er medlem af PGA Touren, så er en sag af denne størrelse noget, vi tager meget alvorligt.

- Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartner European Tour, og vi vil ikke komme med yderligere udtalelser, før vi får flere oplysninger fra myndighederne, lød det i udtalelsen.

Olesen kommer heller ikke til at spille næste uges Scandinavian Invitation i Göteborg, fordi han i øjeblikket er suspenderet fra European Tour.

Han var ellers et af hovednavnene, men er nu fjernet fra startlisten, skriver TV2 Sport.

/ritzau/