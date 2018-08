Thorbjørn Olesen gik tredje runde i to slag under par ved WGC-Bridgestone Invitational i USA.

Akron. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen arbejder sig stille og roligt op igennem stillingen ved WGC-Bridgestone Invitational i USA.

Lørdagens tredje runde gik han i 68 slag svarende til to slag over par. Dermed befinder han sig i sammenlagt fire slag under par.

Det rækker til en placering lige uden for top-20, men det kan stadig rykke sig, da langt fra alle har færdiggjort runden.

Fem birdies og tre bogeys blev vejen til lørdagens resultat for Olesen, der fik en jævn start på turneringen torsdag, hvor han skulle bruge 71 slag.

Thorbjørn Olesen er eneste danske deltager i turneringen.

/ritzau/