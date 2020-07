Thorbjørn Olesen må se langt efter en finaleplads ved Hero Open, hvor unge Rasmus Højgaard er bedste dansker.

Det lykkedes ikke for Thorbjørn Olesen at sikre sig en plads i finalefeltet ved Hero Open i Birmingham, hvor han gør comeback på European Tour.

Efter en fin første runde torsdag havde danskeren problemer på anden runde, som blev spillet fredag.

Thorbjørn Olesen gik runden i 78 slag, hvilket er seks slag over banens par.

Det placerer ham på en delt 114.-plads i 148 slag.

Thorbjørn Olesen fik en skidt start på runden fredag, da han både på hul 3 og 6 lavede en triple bogey.

Efter første halvdel af runden havde han derudover lavet tre bogeys med kun en enkelt birdie som modvægt, men på de sidste ni huller fik den 30-årige dansker spillet sig lidt op med yderligere to birdies.

Hero Open er Thorbjørn Olesens comebackturnering i European Tour-sammenhæng, efter at han har været suspenderet i et års tid.

Danskeren har været udelukket fra at deltage i golfturneringer, efter at han i juli sidste år blev anholdt efter en flyvetur fra Nashville til London og siden sigtet for tre forskellige forhold om upassende opførsel.

Olesen blev suspenderet, men European Tour ophævede udelukkelsen af ham i begyndelsen af juli, og torsdag var han så tilbage på banen med en runde i 70 slag.

19-årige Rasmus Højgaard, der lå på en delt femteplads efter førstedagen, gik fredag en omskiftelig runde i 71 slag efter fire bogeys og fem birdies.

Det placerer ham på en delt 11.-plads i 137 slag.

Joachim B. Hansen er næstbedste dansker med en delt 26.-plads i 139 slag, ligeledes efter en meget omskiftelig runde i 71 slag fredag.

Her lavede danskeren fem birdies på de første syv huller og blandede sig en overgang blandt de førende.

Så gik det både den ene og den anden vej for Joachim B. Hansen, som senere blev noteret for en eagle, yderligere to birdies, to bogeys og tre dobbelt bogeys.

Søren Kjeldsen ligger også på den rigtige side af cutgrænsen i 141 slag efter en runde i 71 slag, og det samme gør Benjamin Poke, der brugte 70 slag fredag og samlet har brugt 142 slag.

Det samme har Thomas Bjørn, som for anden dag i træk gik en runde i 71 slag, og han bliver den femte dansker i finalerunderne.

Jeff Winther sluttede dårligst af danskerne i 150 slag, efter at han fredag brugte 74 slag.

Rasmus Højgaards tvillingbror, Nicolai Højgaard, fik oprejsning på fredagens runde, selv om det ikke var nok til at komme videre.

Efter første runde lå han placeret som nummer 132 og sidst med 80 slag, men med en runde i 67 slag fredag sluttede han samlet som delt nummer 107 i 147 slag.

Spanieren Sebastian Garcia Rodriguez er fortsat i front ved Hero Open.

Han brugte fredag 69 slag og har samlet brugt 131 slag efter de første to dage.

Han må dog dele føringen med engelske Sam Horsfield, der gik anden runde i flotte 63 slag.

