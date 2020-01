Det går den gale vej for karantæneramte Thorbjørn Olesen på de mandlige golfspilleres verdensrangliste.

Da den 30-årige dansker i sommeren 2019 blev suspenderet fra al konkurrenceaktivitet på European Touren, var han placeret som nummer 62, mens han nu et halvt år senere er nede som nummer 114.

»Vi må se, hvordan retssagen i maj kommer til at udvikle sig. Kommer han efterfølgende til at spille golf ret hurtigt igen, har han i OL-kvalifikationsmæssig forstand stadig mulighed for at vinde det tabte terræn tilbage inden cut-off (22. juni, red.) til Tokyo-legene,« siger Claus Mølholm, der er eliteansvarlig i Dansk Golf Union.

Han vurderer, at Thorbjørn Olesen de næste måneder risikerer at falde ud af top-200 på verdensranglisten.

Thorbjørn Olesen repræsenterede Danmark i golfturneringen ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Thorbjørn Olesen repræsenterede Danmark i golfturneringen ved OL 2016 i Rio de Janeiro. Foto: EMMANUEL DUNAND

Thorbjørn Olesen-sagen 29. juli: Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen anholdes i London-lufthavnen Heathrow, da han ankommer med British Airways-flyet BA222 fra turneringsdeltagelse i USA. Han afhøres og løslades. 1. august: Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet.

Thorbjørn Olesen bliver tiltalt for seksuelt overgreb, truende adfærd og for at have været fuld om bord på British Airways-flyet. 6. august: Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer.

Organisationen bag European Tour meddeler, at Thorbjørn Olesen er suspenderet fra deltagelse i turneringer. 21. august: I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat, Paul Morris, siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin.

I Uxbrigde Magistrates Court i London nægter Thorbjørn Olesen sig skyldig i at have befamlet en kvindes bryster og i at have tisset om bord på et fly. Hans engelske advokat, Paul Morris, siger ved retsmødet, at Thorbjørn Olesen inden flyturen fra Nashville til London havde taget medicin. 18. september: I retten 'The Crown Court of Isleworth' i London kommer det frem, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men via sin advokat erklærer han sig 'ikke skyldig' i tiltalepunkterne. Thorbjørn Olesen får samtidig at vide, at han skal møde i retten igen 13. december.

I retten 'The Crown Court of Isleworth' i London kommer det frem, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men via sin advokat erklærer han sig 'ikke skyldig' i tiltalepunkterne. Thorbjørn Olesen får samtidig at vide, at han skal møde i retten igen 13. december. 13. december: Thorbjørn Olesen erklærer sig i retten i London 'ikke skyldig', hvorefter dommeren meddeler, at han 11. maj 2020 skal møde op til retssag.

Bliver det tilfældet, er der stor risiko for, at han på OL-kvalifikationslisten bliver overhalet af såvel Joachim B. Hansen som Rasmus Højgaard, der er placeret som nummer henholdsvis 166 og 203.

»Vi har sagt til de to spillere, at de skal holde sig klar, da de er nummer et og to på den danske OL-reserveliste. Blandt andet derfor deltog de ved et OL-arrangement kort tid før jul (på Experimentarium i København, red.). Her og nu ser det ud til at Lucas Bjerregaard bliver den ene af vores to repræsentater i mændenes konkurrence i Tokyo. Men hvem den anden bliver, tør jeg ikke komme med et bud på. Der kan de næste måneder nå at ske mange ting,« siger Claus Mølholm.

Sidste gang, Thorbjørn Olesen ytrede sig i det offentlige rum, var 28. juli 2019, hvor han i et tweet kommenterede sin præstation ved en golfturnering på den amerikanske PGA Tour.

Kort tid efter fløj han fra USA til England, hvor han i London-lufthavnen Heathrow blev anholdt, angiveligt for at have opført sig upassende overfor blandt andet en kvindelig stewardesse.

Not much to say, other than I’m pretty disappointed with today’s performance!



Now for some time off and practice to get things right pic.twitter.com/ccrQ4H72sL — Thorbjørn Olesen (@Thorbjornolesen) July 28, 2019

Eftersom Thorbjørn Olesen blandt andet er tiltalt for berøring af seksuel karakter uden samtykke, kan han i værste fald blive idømt en fængselsstraf på 10 år, mens det at være fuld på et fly ifølge engelsk lovgivning maksimalt kan sende en dømt i fængsel i to år.

Ender Thorbjørn Olesen i fængsel, slipper han for bødestraf, men kommer han ikke bag tremmer, er der mulighed for, at han i stedet kan 'nøjes' med samfundsstraf.

B.T. har været i kontakt med Thorbjørn Olesens danske PR-agent Mads H. Frederiksen.

»Jeg har ingen kommentarer til sagen,« siger han kortfattet.