Thorbjørn Olesen gik første runde i to slag under par, da han fik comeback efter et års turneringspause.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen er efter et år væk fra de store turneringer tilbage på European Tour.

Torsdag gjorde han comeback på European Tour, da han gik første runde i Hero Open i Birmingham.

Danskeren har været udelukket fra at deltage i golfturneringer, efter at han i juli sidste år blev anholdt efter en flyvetur fra Nashville til London og siden sigtet for tre forskellige forhold om upassende opførsel.

Olesen blev suspenderet, men European Tour ophævede udelukkelsen af ham i begyndelsen af juli, og torsdag var han så tilbage på banen.

Olesen fik en godkendt start, da han på første runde brugte 70 slag svarende til to slag under banens par.

Danskeren leverede endda birdies på to af de første fire huller, men faldt så tilbage med en bogey på femte hul og en dobbeltbogey på niende hul.

Det lykkedes dog at slutte bedre, da de sidste ni huller kastede tre birdies af sig.

Den 30-årige Olesen er fem gange strøget helt til tops på European Tour.

/ritzau/