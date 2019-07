Danske Thorbjørn Olesen skuffede fælt ved WGC Invitational i Memphis med tre bogeys og en firedobbelt bogey.

Med en firedobbelt bogey i baggen slutter den danske golfspiller Thorbjørn Olesen som nummer 27 i WGC Invitational i Memphis.

Den 29-årige dansker lå godt til som nummer syv inden sidste runde i golfturneringen, men her gik det helt galt.

Med tre bogeys inden for de første syv huller og en firedobbelt bogey på 12. hul endte Olesen runden i fem slag over par og ender samlet i tre slag under par.

Lucas Bjerregaard fik en smule oprejsning med en runde i et slag under par, men endte samlet på en delt 51.-plads i tre over par.

Verdensetteren Brooks Koepka vandt turneringen i 16 slag under par.

