Det er næsten præcis et år siden, at Danmarks nok bedste golfspiller blev sendt til tælling efter en flyvetur fra Nashville til London.

Men nu er han så tilbage nærmest præcis på datoen, hvor han for 12 måneder siden trådte ind i sit livs stormvejr. For den danske golfspiller stiller op i sin første officielle turnering i et år, når han 10.15 dansk tid slår ud på Forest of Arden Marriott Hotel & Country Club i Birmingham.

Og her skal Olesen efter et turbulent år forsøge at finde tilbage til sit vanlige golfniveau. Det skal han, mens der pudsigt nok samtidig spilles WGC-Fed Ex International i Memphis. Det var den turnering, han rejste hjem fra for et år siden, da det gik frygteligt galt på en flyvetur.

Thorbjørn Olesen har nemlig været igennem en tumultarisk periode, siden han sidste år blev anholdt, da han landede efter en lang flyvetur fra USA til England. Olesen havde drukket sig beruset på flyet, og blev siden sigtet for tre forhold om upassende opførsel.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det drejede sig om berøring af seksuel karakter uden samtykke, et overfald af mindre grov karakter samt at være beruset på et fly. Det har Olesen dog erklæret sig uskyldig i, og først i december 2021 vil sagen komme for retten.

Længe var den danske golfspiller suspenderet fra at spille golf, men European Tour ophævede denne udelukkelse i starten af juli, og nu er det altså tid for Olesen til at spille sin første officielle turnering.

Han har tidligere undskyldt, hvad der er sket for et år siden.

»Jeg er utrolig ked af det, der er sket. Jeg vil gerne sige undskyld til alle de danskere, der har supportet mig i lang tid. Det er ikke noget, jeg ville have, der skulle ske, og det er jeg utrolig ked af,« sagde Thorbjørn Olesen på et pressemødet efter hans første runde i Jyske Bank Danish PGA Championship, der fandt sted i slutningen af juni.

Her spillede Thorbjørn Olesen i invitationsturneringen, mens han stadig havde karantæne fra European Tours. Det er slut nu, og senere finder vi ud af, hvordan golfniveauet er for Olesen.