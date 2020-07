Ryder Cup er rykket fra 2020 til 2021 på grund af coronavirus, som spænder ben for afvikling med tilskuere.

Golfentusiaster kommer til at vente mere end et år på den næste udgave af den legendariske golfdyst mellem Europa og USA, Ryder Cup.

Onsdag er det besluttet, at dette års turnering, der skulle være afholdt i slutningen af september, må udskydes til 2021.

Det meddeler arrangøren.

Årsagen er, at medicinske eksperter og myndighederne i Wisconsin, USA, ikke vurderer, at det vil kunne garanteres, at Ryder Cup gennemføres med tilskuere.

/ritzau/