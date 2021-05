Bernd Wiesberger, der i 2019 vandt den danske golfturnering, er på førstepladsen før sidste runde.

Den østrigske golfspiller Bernd Wiesberger fastholder førstepladsen i Made in Himmerland på European Tour.

Før søndagens afgørende runde har den 35-årige Wiesberger et forspring på et enkelt slag til den nærmeste forfølger, svenske Alexander Björk.

Østrigeren, der vandt i Himmerland for to år siden, gik lørdagens tredje runde i 68 slag - tre under banens par. Han kunne skrive seks birdies og tre bogeys på sit scorekort.

Selv om hele ti danskere er videre til weekendens finalerunder, så er der ingen, der blander sig i det absolutte topfelt.

Ganske overraskende er det Niklas Nørgaard Møller, der normalt spiller på Challenge Touren, der er bedste dansker på en delt tiendeplads. Han er fem slag efter den førende Wiesberger.

De største danske profiler som Thorbjørn Olesen, Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen er placeret længere tilbage i feltet.

/ritzau/