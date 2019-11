Thorbjørn Olesen, der i fjor var med på Europas vindende Ryder Cup-mandskab, er i frit fald på verdensranglisten.

Siden den 29-årige danske golfspiller i slutningen af juli blev anholdt i Heathrow Airport i London efter skandaløs opførsel på en flyvetur fra USA, har han ikke deltaget i en eneste turnering.

Dengang lå Thorbjørn Olesen nummer 62 på verdensranglisten, hvor han ved seneste opdatering søndag 24. november nu er nede som nummer 84.

Efter alt at dømme fortsætter nedturen. B.T. har været i kontakt med golforganisationen European Tour, hvor den stedfortrædende mediedirektør, Steve Todd, oplyser, at Thorbjørn Olesen fortsat – og på ubestemt tid – er suspenderet fra al turneringsaktivitet.

»Det næste retsmøde i sagen afvikles 13. december. Derfor forbliver situationen, som den har været siden den sidste høring, og da det er en løbende juridisk sag, har vi intet nyt at tilføje til det, vi tidligere har udtalt,« siger Steve Todd.

Thorbjørn Olesen deltog senest ved et retsmøde i London 18. september.

Ved den lejlighed meddelte dommeren (Robin Johnson, red.), at der efter det planlagte retsmøde om tre uger i London måske først kommer en domsafsigelse i maj næste år.

Hermed må det konstateres, at den verserende sag koster Thorbjørn Olesen dyrt.

I 2017 tjente han 10,1 mio. kroner i præmiepenge ved deltagelse i 24 turneringer. Året efter indkasserede han i lige så mange turneringer intet mindre end 20,1 mio. kroner, mens han i 2019 'blot' har tjent 3,9 mio. kroner i sin deltagelse i 13 turneringer. Så kommer han tidligst til at spille golf igen i slutningen af foråret 2020, står han til at miste en årsløn på op mod et to-cifret millionbeløb.

B.T. har forsøgt at indhente kommentarer til Thorbjørn Olesens situation fra hans agenter, Rory Flanagan og Mads H. Frederiksen, men disse er ikke vendt tilbage med svar.

Faktum er, at det frie ranglistefald set i et sportsligt perspektiv er katastrofalt, da Thorbjørn Olesen i tilfælde af turneringscomeback kan få svært ved at kvalificere sig til major-turneringerne, hvor der ikke blot er masser af prestige på spil, men også millioner af kroner.

Hvad angår Thorbjørn Olesens sponsorer – blandt andet Rolex og BMW – er der endnu ikke kommet en reaktion i sagen. Men da den amerikanske golfspiller Tiger Woods i 2009 blev afsløret i utroskab, trak firmaer som Gatorade og AT&T sig som sponsorer. Sportstøjsfirmaet Nike, som Thorbjørn Olesen også reklamerer for, fortsatte dog støtten.

Eftersom Thorbjørn Olesen blandt andet er tiltalt for berøring af seksuel karakter uden samtykke (sexual assault on a female), kan han i værste fald blive idømt en fængselsstraf på 10 år, mens det at være fuld på et fly ifølge engelsk lovgivning maksimalt kan sende en dømt i fængsel i to år.

Ender Thorbjørn Olesen i fængsel, slipper han for bødestraf, men kommer han ikke bag tremmer, er der mulighed for, at han i stedet 'nøjes' med samfundsstraf.