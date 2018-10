Vejret fortsætter med at drille golfturneringen Andalucia Masters, som først bliver færdigspillet mandag.

Sotogrande. Den spanske golfstjerne Sergio García er på jagt efter et hattrick i European Tour-turneringen Andalucia Masters på hjemmebane, men han må væbne sig med tålmodighed.

Storm og frygt for lynnedslag både torsdag, fredag og lørdag har flere gange afbrudt spillet, og søndag meddelte arrangørerne efter endnu en uvejrsafbrydelse, at finalerunden bliver spillet færdig mandag.

Det fremgår af European Tours twitterprofil.

Lørdag var man allerede så langt bagud i forhold til afviklingen af turneringen, at den blev afkortet fra fire til tre runder, men alligevel kunne vinderen ikke findes søndag på den vejrudfordrede Valderrama-bane.

Sergio García er trods en jævn præstation søndag ellers godt på vej mod sin tredje sejr i træk i turneringen med en føring på tre slag ned til nummer to, briten Lee Westwood, knap halvvejs gennem de sidste 18 huller.

Den førende spanier er ti slag under par.

Anders Hansen er bedste dansker i ét slag over par på en delt 31.-plads. Lasse Jensen og Søren Kjeldsen ligger i to slag over par, Jeff Winther i tre slag over, og Thomas Bjørn og Frederik Dreier i fire slag over.

/ritzau/