Han ligger lige nu indlagt efter en omfattende operation på sit højre ben.

Og politiet har nu talt med Tiger Woods, der umiddelbart ikke var klar over, hvor alvorligt han var kommet til skade, da han mødte det første vidne efter den grimme bilulykke.

»På hospitalet blev han spurgt til ulykken af politiet, men han husker absolut intet fra selve ulykken,« fortæller Alex Villanueva fra LA County til CNN.

Tiger Woods kørte alene i en forstad til Los Angeles, da ulykken skete. Han kørte galt, bilen kørte af vejbanen, og herefter rullede den rundt.

Tiger Woods brækkede skinnebenet og lægbenet i højre ben, og samtidig var højre ankel knust, mens også foden har taget skade.

Det er siden kommet frem, at det er lykkedes at stabilisere benet ved at indsætte et marvsøm i skinnebenet, ligesom skaderne i foden og anklen er blevet stabiliseret af skruer og nåle.

Carlos Gonzalez var den første politibetjent på ulykkesstedet, og her mødte han en fattet Tiger Woods, der ikke virkede påvirket af hverken alkohol eller stoffer. Siden har Alex Villanueva slået fast, at golfstjernen 'i hvert fald ikke var fuld'.

»Jeg tror ikke, han var klar over, hvor grimt han var kommet til skade, på det tidspunkt. Det var nok en blanding af adrenalin og chok. Igen, det hele gik meget stærkt – fra han kørte galt, til jeg ankom, så jeg ved ikke, om han egentlig havde tid til at opdage sine skader,« fortalte Gonzalez, der ankom efter seks minutter, til NBC Today.

Politiet har tidligere peget på to væsentlige årsager til, at Tiger Woods overlevede ulykken, der kunne være endt fatalt.

Dels havde han sikkerhedssele på, dels kørte han i en ny, stor og luksuriøs SUV, der skærmede ham mod dødelige kvæstelser.

Tiger Woods bliver betragtet som en af historiens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten.

Han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.