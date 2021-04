Flere detaljer om Tiger Woods' voldsomme trafikulykke kommer frem disse dage.

Og i en rapport om ulykken står det nu klart, hvor skadet den amerikanske golfstjerne blev, da han den 23. februar kørte galt i Los Angeles.

'Slået bevidstløs, flænge i den forreste del af kæben, forslåede ribben i både højre og venstre side, fraktur på højre skinneben og og lægben, mulig skade i højre ankel,' lyder det i dokumentet, skriver TMZ.

Efterfølgende kommer der endnu flere detaljer om skaderne i benet.

'Åbent benbrud, midt på højre ben, under knæet,' lyder det i rapporten, hvilket altså betyder, at Tiger Woods' knogle stak ud gennem huden, efter han mistede herredømmet over sin bil med op mod 140 kilometer i timen og røg af vejen.

Netop farten var synderen, da det gik galt, har Alex Villanueva, som er sherif i Los Angeles' amt, slået fast på et pressemøde, der fandt sted onsdag.

»Den primære årsag til ulykken var at køre i en fart, der ikke passede til vejforholdene, samt manglende evne til at håndtere vejens sving,« sagde han med henvisning til, at man højst må køre, hvad der svarer til 72 kilometer i timen det sted, Woods forulykkede.

Ifølge Alex Villanueva er der ingen tegn på, at Woods ikke var i stand til at køre bil eller var distraheret, da ulykken skete.

Tiger Woods kørte galt 23. februar. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Tiger Woods kørte galt 23. februar. Foto: ETIENNE LAURENT

Woods har også selv givet grønt lys til, at resultaterne af undersøgelsen af ulykken kan offentliggøres, og politiet har tidligere sagt, at han er 'meget heldig' i forhold til at have overlevet.

Det 45-årige golfikon, der har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange, har efter trafikulykken gennemgået en stor operation i sit højre ben, hvor han blandt andet fik indsat et marvsøm i skinnebenet, ligesom hans højre fod og ankel er blevet stabiliseret med en kombination af skruer og nåle.

Inden ulykken var han i gang med at genoptræne sin ryg efter den femte alvorlige skade i karrieren. Hvad ulykken betyder for netop hans liv som sportsstjerne vides endnu ikke.