Golfstjernen Tiger Woods ser næppe meget frem til, at en HBO-produceret dokumentar om hans liv snart bliver vist.

For her bliver der gået tæt på Woods' helt store nedtur tilbage i 2010, hvor hans ægteskab med den svenske model Elin Nordegren faldt fra hinanden, da det kom frem, at han systematisk havde været hende utro.

Dokumentaren har modtaget en vis kritik for at fokusere for meget på de kulørte aspekter af Woods' liv, mens andre ser frem til at se dokumentaren, der er delt i to afsnit.

Ifølge den endnu ikke offentliggjorte dokumentar begyndte det at gå galt for Woods i 2006, da hans store forbillede og far Earl Woods døde.

Den sorg druknede han i partybyen Las Vegas på vilde drukture, hvor han spillede for mange hundredtusinder dollar og festede med prostituerede.

Tiger Woods' tidligere elskerinde Rachel Uchitel optræder også i dokumentaren.

Angiveligt fortæller flere af Woods' kvindelige bekendtskaber fra Vegas om eeskapadernei dokumentaren.

»Hver anden måned anmodede han om at få flere piger. Det kunne være ti piger på én gang. Han kunne godt lide de unge 'college-typer'. Gerne blondiner,« siger Michelle Braun, der lærte Woods at kende i Vegas, i dokumentaren.

Tidligere har Tiger Woods' elskerinde også delt et indblik i sin affære med stjernen.

En tidligere ven af familien, Joe Grohman, kan godt forstå, at det gik, som det gjorde med Tiger Woods. Han indrømmer, at han sammen med faren Earl ikke var de bedste forbilleder, når det kom til at blive indenfor ægteskabets rammer.

»Earl havde en lille campingvogn, og vi lod ham undervise på golfbanen. Der underviste han meget attraktive, blonde kvinder. Jeg fandt aldrig ud af, hvor han mødte de kvinder. Efter deres lektioner blev de ofte inviteret ind i campingvognen til 'cocktails', siger han ifølge news.com.

Dette var noget, som unge Tiger Woods overværede, og det mener Grohman påvirkede den senere golfstjerne.

»Tiger var på banen, og jeg var lige så slem. I lang tid var Earl og jeg de to største mandlige forbilleder i hans liv, og så jagter jeg kvinder, og det ser han. Jeg var gift på det tidspunkt.. At have adgang til et barns udvikling og så udsætte ham for det. Sorry, champ,« lyder det fra Grohman.

Første del af dokumentaren bliver sendt på HBO 10. januar.