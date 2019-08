Onsdag skal den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen for retten.

Her skal han møde op i Uxbridge Magistrates' Court i London, hvor Olesen selv er bosat. Der bliver dog ikke tale om en sag, der varer hele dagen. Tværtimod.

For der er blot tale om en halv time onsdag eftermiddag dansk tid.

Thorbjørn Olesen er tiltalt efter to voldsparagraffer som følge af en hændelse, der fandt sted den 29. juli, da golfstjernen fløj fra Nashville til Heathrow.

Thorbjørn Olesen skal for retten i London onsdag. Foto: ANDY BUCHANAN

Danskeren er tiltalt for det, der på engelsk kaldes 'sexual assault on a female' (seksuel berøring uden samtykke, red.) og 'assault by beating' (fysisk overfald, red.) i forbindelse med flyrejsen, og derudover er han tiltalt for at været fuld ombord på British Airways-flyet. Da flyet landede, blev Thorbjørn Olesen anholdt af politiet.

Siden modtog han et brev, hvori der stod, at han skal møde op ved Uxbridge Magistrates' Court i London den 21. august, hvor der er tale om en såkaldt høring, skriver golfmediet Bunkered. I Magistrates' Court vil det sandsynligvis være en district judge (juridisk uddannet, red.), der tager sig af sagen, eller en kombination af en juridisk uddannet og to ikke-jurister, såkaldte lægdommere.

Der er mulighed for, at sagen senere bliver sendt videre til Crown Court, der kan uddele hårdere straffe.

Det er på forhånd svært at sige, hvad sagen munder ud i, da offentligheden ikke præcist ved, hvad der egentlig skete i flyet. Hvad der dog er sikkert, er, at høringen, der finder sted onsdag eftermiddag, er åben, og dermed kan journalister også være med. Her vil sigtelserne blive læst op, og efterfølgende kan Olesen enten erklære sig skyldig, uskyldig eller ikke erklære noget.

Erklærer han sig skyldig, kan han få dommen samme dag. Ifølge mediet er det dog mere sandsynligt, at der går noget tid, da det så skal vurderes, hvilken straf danskeren skal have. Der er dog mulighed for, at Thorbjørn Olesen er blevet vejledt i at argumentere for, at der var en eller anden form for 'undskyldning' for hans opførsel, som kunne munde ud i, at sagen bliver i Magistrates' Court, og at parterne laver en aftale.

Men igen er det svært at sige, når man ikke ved, hvad der præcis er foregået.

Erklærer han sig uskyldig, eller siger han ikke noget, er der stor sandsynlighed for, at anklager og forsvarer får en besked om, hvornår de skal fremlægge beviser. Derudover skal sagen for retten i Crown Court, men der kan godt gå nogle måneder.

I det tilfælde kan der også komme rejserestriktioner, og der vil også blive taget stilling til, om Olesen skal fængsles eller får lov at gå fri indtil da. Sidstnævnte er det mest sandsynlige, da fængselsstraffen oftest anvendes, hvis man er bange for, at den anklagede stikker af.

Den danske golfspiller er blevet udelukket fra European Tour pga. sagen. Foto: SAM GREENWOOD

Kendes Thorbjørn Olesen skyldig i at have været fuld, da han var ombord på flyet, betyder det en bødestraf til danskeren, og han kan i værste fald få et år i fængsel, hvis han kendes skyldig i de to øvrige tiltaler. Her vil det efter alt at dømme være bedre for golfspillerens sag, hvis han selv erklærer sig skyldig fremfor ikke at udtale sig onsdag.

Men alt afhængig af, hvor alvorlige anklagerne om den seksuelle berøring af, kan man også forestille sig, at Thorbjørn Olesen erklærer sig uskyldig.

»Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning, men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem,« har Thorbjørn Olesens advokat fra BCL Solicitors LLP, Paul Morris, tidligere fortalt til B.T.

Som følge af den igangværende sag er Thorbjørn Olesen senest blevet udelukket fra Scandinavian Invitation i Göteborg, hvor han ellers var hovednavnet. Han er derudover suspenderet fra alle turneringer ved European Tour, indtil sagen er afgjort.