I Københavns Golf Klub har man gjort meget for at følge myndighedernes og Dansk Golf Unions tidligere anbefalinger omkring færden og spil på golfbane.

Men først mandag morgen tager de konsekvensen af Dansk Golf Unions seneste udmelding og forbyder alt spil på banen i Dyrehaven.

Det oplyser Københavns Golf Klub på sin hjemmeside, og det bekræfter bestyrelsesformand i Københavns Golf Klub, Birgitte Henrichsen, overfor B.T.

»Ja, det gør vi. Vi lukker banen indtil videre, og så må vi afvente, hvad primært DGU kommer ud med i løbet ad ugen.«

Ser man på Københavns Golf Klub i disse coronavirus-tider, er klubben udfordret af, at man ligger i Dyrehaven, hvor mange mennesker dagligt færdes - også gennem de seneste dage.

Derfor kan man ikke lukke den fysiske adgang til klubbens baner.

»Vi har haft lukket det, vi kunne lukke, men vi kan ikke lukke adgangen til banen. Derfor kan vi ikke gøre andet end at sige til medlemmerne, at der er lukket. Så kan vi håbe på, folk overholder det, og at der ikke er nogen, der gør dumme ting.«

Bestyrelsesformanden lægger vægt på, at man hele tiden havde fulgt myndighedernes og Dansk Golf Unions oprindelige anbefalinger samt taget yderligere forholdsregler i klubben.

Således har alle klubbens faciliteter været lukket gennem flere dage, mens man også har pillet river fra bunkere og flag ind samt lukket alle yderligere aktiviteter i klubhuset.

Derudover havde man eksempelvis også anbefalet spillere ikke at putte inden for eksempelvis halvanden meters afstand for at sikre så lidt menneskelig kontakt med banens huller som muligt samt kun tilladt spillere maksimalt at gå sammen i par med 10 minutters mellemrum.

»På den måde havde vi den mulighed, at det foregik kontrolleret, og folk kunne holde øje med hinanden. De meldinger, vi har fået ind, er, at alle har overholdt det, og folk har været opmærksomme på hinanden.«

»Nu retter vi ind i forhold til DGU, for vi ønsker ikke at være i splid med nogen. Vi står jo sammen om det her. Det er rigtig vigtigt, så vi siger, det er fint, og så afventer vi, hvad DGU kommer med.«

Har I ikke haft overvejet at lukke banen ned tidligere?

»Jo, selvfølgelig har vi det. Vi tager de her ting meget seriøst og alvorligt, som vi skal. Men vi fik en anbefaling fra DGU, og vi synes, vi tog de skridt, vi overhovedet kunne ved at lukke hele området af ved klubhuset og sågar skrue håndtag af lågerne, så man ikke kunne komme ind at se, om der var åbent.«

»Vi har taget rigtig mange forholdsregler, men vi kan ikke lave om på, at vi ligger i en offentlig park med en stor trafik. Da syntes vi så, at det bedste var, at man kontrollerede, hvor mange mennesker, der gik rundt på golfbanen,« siger Birgitte Henrichsen.

Dansk Golf Union fortalte lørdag, at ikke alle golfbaner i Danmark havde lukket ned til trods for, at det var deres anbefaling. Derudover har tre danske golfstjerner søndag opfordret de sidste klubber til at lukke ned i en periode.