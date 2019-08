Golfspilleren Nicole Broch Larsen gik anden runde i seks slag under par og jagter sin første LPGA-sejr.

Den danske golfspiller Nicole Broch Larsen ligger nummer et efter to runder ved LPGA-turneringen CP Women's Open i Canada.

26-årige Broch Larsen gik en stærk runde i seks slag under par, hvilket var den bedste runde blandt alle deltagere. Kun amerikanske Britanny Altomare, sydkoreanske Mi Jung Hur og Ariya Jutanugarn fra Thailand gik også runden i seks slag under par.

Undervejs leverede Broch Larsen otte birdies og to bogeys.

Med den flotte præstation ligger danskeren i 12 slag under par efter turneringens første to runder.

Det er et slag bedre end nummer to, koreanske Jin Young-ko.

Amerikanske Annie Park lå efter første runde i turneringen nummer et i syv slag under par. Men med en skrækrunde i fire slag over par er amerikaneren faldet ned på en delt 38.-plads.

/ritzau/