Lucas Bjerregaard gik første runde i et slag over par i årets anden majorturnering, PGA Championship.

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard fik en lunken start, da han torsdag tog hul på årets anden majorturnering, PGA Championship.

Danskeren gik første runde i den prestigefyldte turnering i et slag over par. Da han var færdig kort før klokken 19 dansk tid rakte det til en delt 41.-plads, men da var langtfra alle deltagerne igennem runden.

27-årige Bjerregaard indkasserede en bogey på fjerde hul, men fulgte det hurtigt op med en birdie på det næste hul.

Derefter lavede han yderligere en bogey og to birdies og lå fint til med et slag under par, men på 15. og 17. hul gik det galt. Med to bogeys sluttede danskeren langt nede i tabellen.

Samme tid som danskerne gik også Tiger Wood sin første runde, og det blev til noget af en nedtur for amerikaneren, der gik runden i to slag over banens par.

Den 43-årige golfstjerne havde ellers en god portion selvtillid på kontoen, efter at han i april vandt årets først majorturnering, US Masters.

Torsdag fortsatte han de fremragende major-takter, da han startede runden med to birdies og en eagle på de første fire huller.

Men derfra gik det galt, og amerikaneren indkasserede tre bogeys og to dobbelt bogeys og endte langt tilbage i tabellen efter første runde.

PGA Championship spilles i år på Bethpage Black-banen, der ligger i byen Farmingdale i delstaten New York.

Danske Thorbjørn Olesen er også med i turneringen, og han er torsdag aften stadig i gang med sin runde.

Olesen deltager for syvende gang, mens det er Bjerregaards debut i den prestigefyldte turnering, der har en samlet præmiepulje på lidt over 73 millioner kroner.

/ritzau/