Den danske golfspiller slutter på en 16.-plads i LPGA-turnering, hvor tre amerikanere kæmpede om sejren.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen formåede ikke at rykke yderligere op i feltet på sidstedagen af LPGA-turneringen Volunteers of America i Texas.

Danskeren indledte runden på en 16.-plads, og det blev også hendes endelige placering efter en runde i 71 slag, hvilket svarer til banens par.

Nanna Koerstz Madsen fik en god start med en birdie på første hul, men på tredje hul - et par fire - brugte hun seks slag. Siden blev det til yderligere fire birdies og tre bogeys. Samlet endte hun med en score i fem under par.

Kampen om førstepladsen blev et internt amerikansk opgør mellem tre spillere. Det endte med en sejr til den 22-årige Cheyenne Knight, der kommer fra Texas og debuterede på LPGA-touren i år.

Efter en runde i 66 slag sluttede hun samlet i 18 slag under par. Det var to bedre end Brittany Altomare og Jaye Marie Green, som delte andenpladsen i 16 slag under.

Det er Cheyenne Knights første LPGA-sejr, og den indbringer hende karrierens største pengepræmie på 195.000 dollar. Det svarer til godt 1,3 millioner kroner. Desuden er hun med sejren sikret yderligere to år på LPGA-touren.

/ritzau/