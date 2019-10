Tiger Woods ligger i en favorabel position til sejr, når Zozo Championship spilles færdig mandag.

Golfikonet Tiger Woods hamrer mod karrierens 82. PGA-triumf ved Zozo Championship i japanske Chiba.

Men mørket afbrød turneringen tidlig søndag aften lokal tid, så Woods må vente til mandag med at gøre sejren til en kendsgerning.

Både tredje og fjerde runde er blevet afviklet søndag efter en udsættelse tidligere i turneringen, og Woods nåede kun igennem de første 11 huller på fjerde runde.

Han er to slag under par på runden efter tre birdies og en bogey og dermed i sammenlagt 18 slag under par.

Dermed fører Woods med tre slag til sin nærmeste konkurrent, japaneren Hideki Matsuyama, der nåede igennem 12 huller på fjerde runde.

På en femteplads befinder sig Rory McIlroy i 11 slag under par. Man mangler kun at gennemføre to huller.

Woods triumferede senest i april, da han strøg til tops i Masters Tournament.

Der var ellers ikke meget, der tydede på, at han ville vinde i Zozo Championship, da han efter tre huller var i tre slag over par, men siden har den 43-årige amerikaner leveret stort spil.

/ritzau/