Thorbjørn Olesen får ikke lov til at spille turneringer på den europæiske golftour, før retssag er afsluttet.

Golfspilleren Thorbjørn Olesen er blevet suspenderet af European Tour, oplyser en talsperson fra European Tour til TV2 Sport.

Det sker, efter at Olesen er tiltalt for vold og seksuelt overgreb.

»Thorbjørn Olesen er blevet suspenderet fra European Tour indtil udfaldet af retssagen. Da det fortsat er en igangværende sag, kan vi i øjeblikket ikke komme med yderligere kommentarer,« siger en talsperson fra European Tour til TV2 Sport.

Den 29-årige golfspiller er kommet i vælten efter han blev tiltalt for vold og seksuelt overgreb på et fly til London.

Han stillede sig også op og urinerede i midtergangen på flyet og er tiltalt for at have været fuld under flyveturen.

Nu skal danskeren for retten i London, hvor han bor, d. 21. august.

»Thorbjørn har forståelse for beslutningen om at suspendere ham indtil udfaldet af retssagen. Da det fortsat er en igangværende sag, kan vi i øjeblikket ikke komme med yderligere kommentarer,« siger en talsmand til TV 2 SPORT.

Den danske golfspiller har ikke selv udtalt sig om sagen endnu, men mandag sagde hans advokat, Paul Morris fra BCL Solicitors LLP, til B.T.

»Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning, men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem.«

Den danske golfspiller skulle have været hovednavnet ved en turnering i Göteborg senere i august.

Inden den skæbnesvangre flyvetur, hvor hændelserne angiveligt fandt sted, havde Olesen deltaget i WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top-10 og sluttede som nummer 27.