US PGA Championship, der er udsat som følge af coronavirus, skal angiveligt spilles fra 6. til 9. august.

US PGA Championship, en af golfsportens fire majorturneringer, er blevet rykket til 6.-9. august. Det skriver avisen The San Francisco Chronicle søndag.

Turneringen vil fortsat blive spillet på San Franciscos TPC Harding Park, skriver avisen.

US PGA Championship skulle oprindeligt have været afviklet 14.-17. maj, men den 17. marts meddelte arrangøren, PGA of America, at turneringen var udsat som følge af coronaviruspandemien.

- I hele processen har vi forpligtet os til at følge vejledningerne fra sundhedsmyndighederne, og som følge af restriktionerne i San Francisco er en udsættelse det bedste for alle, sagde direktøren for PGA of America, Seth Waugh, for knap tre uger siden.

PGA of America har endnu ikke kommenteret de nye datoer over for The San Francisco Chronicle.

Spredningen af coronavirus har ført til, at næsten al sport verden over er indstillet.

US Masters, der er årets første majorturnering, skulle efter planen starte denne torsdag på Augusta National Golf Club i Georgia, men den 13. marts blev det meddelt, at turneringen er udsat.

US Open, der er planlagt til 18.-21. juni i New York, og British Open fra 16. til 19. juli i Kent er stadig officielt på programmet.

Det er dog ventet, at der vil komme en meddelelse om en udsættelse af US Open i løbet af de næste dage.

/ritzau/Reuters