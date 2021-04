Hvad skete der, da Tiger Woods kørte galt den 23. februar?

Onsdag får vi efter alt at dømme store dele af svaret, samtidig med der kommer nye informationer frem fra politiet i Los Angeles. Det skriver amerikanske TMZ, der også har nye detaljer om ulykken.

Mediet, der normalt er yderst velinformeret, skriver, at Tiger Woods kørte for stærkt, lige inden han kørte galt, og at politiet kommer til at give netop hastigheden skylden for ulykken.

Den skandaleramte superstjerne kørte 23. februar galt i en forstad til Los Angeles, mens han var på vej til at give en golflektion til NFL-stjernen Drew Brees.

Tiger Woods kørte galt 23. februar. Foto: GENE BLEVINS Vis mere Tiger Woods kørte galt 23. februar. Foto: GENE BLEVINS

Her kørte han af vejen og hamrede ind i et træ i den modsatte vejbane, og lige siden har efterforskere gennemgået bilens 'sorte boks' for at klarlægge selve årsagen til ulykken.

Netop den sorte boks skulle ifølge TMZ vise, at Tiger Woods accelererede, lige da han kørte galt, men politiet ved ikke, om Tiger Woods var ved bevidsthed, da det gik galt.

TMZ skriver desuden, at politiet ikke fik en ransagningskendelse til golfstjernens telefon, hvilket betyder, det ikke har været muligt at undersøge, om han sendte en besked eller talte i den og dermed blev distraheret på sin køretur.

Årsagen skulle angiveligt være, at de hos politiet ikke mente, de havde nok grund til at kræve netop den ransagningskendelse.

Tiger Woods er lige nu derhjemme, hvor han er ved at komme sig ovenpå den grimme ulykke. Foto: PATRICK SMITH Vis mere Tiger Woods er lige nu derhjemme, hvor han er ved at komme sig ovenpå den grimme ulykke. Foto: PATRICK SMITH

Samtidig skulle Tiger Woods ikke have været i stand til at hjælpe politiet med at opklare, præcis hvad der gik galt. Ifølge det amerikanske medie slog han sit hoved tre eller fire gange på 'noget hårdt omkring førersædet'.

I første omgang lød meldingen, at årsagen til ulykken var fundet, men at den ikke ville blive offentliggjort, da den 'var privat'. Noget, der dog tilsyneladende bliver lavet om på nu. Det har tidligere været fremme, at Tiger Woods ikke var påvirket af hverken piller eller alkohol, da han kørte galt.

Det 45-årige golfikon har efter trafikulykken gennemgået en stor operation i sit højre ben, hvor han blandt andet fik indsat et marvsøm i skinnebenet, ligesom hans højre fod og ankel er blevet stabiliseret med en kombination af skruer og nåle.