Thorbjørn Olesen skal 21. august møde op i retten i London, fordi han er tiltalt for seksuelt overgreb.

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er tiltalt for at have begået seksuelt overgreb og vold på et fly fra USA til England, og han skal møde op i retten i London 21. august.

Det oplyser Metropolitan Police Service, politiet i London, i en e-mail til Jyllands-Posten.

'Thorbjørn Olesen er desuden tiltalt for at have været fuld om bord på flyet, hvilket er ulovligt, da det kan være til fare for sikkerheden,' skriver Jyllands-Posten.

Den 29-årige golfspiller blev anholdt mandag 29. juli i London-lufthavnen Heathrow, da han ankom med et British Airways-fly fra USA.

