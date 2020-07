Ifølge det amerikanske sportsmedie ESPN sætter coronavirus en stopper for afviklingen af dette års Ryder Cup.

Den prestigefyldte golfturnering Ryder Cup mellem Europa og USA bliver alligevel ikke til noget i år.

I stedet er turneringen udskudt til september 2021 på grund af coronavirus.

Det oplyser en unavngiven kilde til det amerikanske sportsmedie ESPN.

Golfturneringen skulle i år oprindeligt have være afviklet den 25. til 27. september på golfbanen Whistling Straits i den amerikanske delstat Wisconsin.

Den bliver flyttet til samme tidspunkt næste år.

Oplysningerne forventes at blive bekræftet onsdag af arrangørerne bag den amerikanske PGA-tour og den europæiske European Tour.

Udskydelsen af Ryder Cup betyder også, at næste års udgave af golfturneringen Presidents Cup flyttes til 2022.

Det er flere uger siden, at de britiske aviser the Telegraph og the Guardian første gang skrev om, at Ryder Cup ville blive udskudt. Men det er først nu, at alle detaljerne er faldet på plads, siger den unavngivne kilde til ESPN.

Arrangørerne af Ryder Cup har tidligere leget med tanken om at afvikle turneringen uden tilskuere, men den idé har ikke fået opbakning af spillerne.

Tilbage i maj udtalte golfstjernen Rory McIlroy til BBC, at langt størstedelen af spillerne ønskede at spille turneringen foran tilskuere.

/ritzau/