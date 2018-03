Tiger Woods lå kun et enkelt slag fra førstepladsen med fire huller tilbage i Bay Hill, men gik ned til sidst.

Bay Hill. Nordirske Rory McIlroy leverede storspil på de sidste ni huller, da PGA-turneringen Arnold Palmer Invitational i Florida skulle afgøres søndag.

Og det skulle vise sig at blive nok til at sikre ham sin første sejr på touren siden 2016.

McIlroy lå to slag efter svenske Henrik Stenson, da der blev slået ud på finaledagen. Her gik nordireren en fejlfri runde uden bogeys og med otte birdies.

Især på de sidste huller viste McIlroy tegn på, at han skal betragtes som en af favoritterne til U.S. Masters.

Fem birdies på de sidste seks huller, herunder et syv meter langt put på 18. hul.

- Jeg har sagt hele ugen, at jeg ikke var langt bagefter, og det bare skulle klikke, siger Rory McIlroy.

- Og der var noget, der klikkede i mit spil, og der var tydeligvis noget, der klikkede med min putter, og dette er resultatet. Det er så dejligt, at alting endelig gik op i en højere enhed, tilføjer han.

Golfikonet Tiger Woods, der har vundet turneringen i Bay Hill otte gange, viste igen tegn på fordums styrke. Han endte således på en delt femteplads - fem slag efter McIlroy.

Amerikaneren var blot et enkelt slag fra førstepladsen med fire huller tilbage. Woods måtte dog notere to bogeys på 16. og 17. hul og faldt dermed tilbage i feltet.

Tiger Woods er godt i gang med sit comeback, efter at han har gennemgået en operation i ryggen. Søndagens resultat er endnu et tegn på, at han er på vej tilbage til golftoppen. I sidste uge endte han på andenpladsen i Valspar Championship i Florida.

- Jeg har det ret godt derude. Jeg rammer bolden rigtigt og måske lidt bedre end i sidste uge, siger Tiger Woods.

- Greens var meget glatte og virkelig hurtige, og jeg føler, at jeg puttede godt hele ugen, tilføjer han.

/ritzau/Reuters