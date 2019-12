Af moralske grunde har Rory McIlroy afvist at deltage i Saudi International i slutningen af januar.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy har sagt nej til at spille en European Tour-turnering i Saudi-Arabien i slutningen af januar.

Verdensranglistens nummer to er angiveligt blevet tilbudt et beløb i omegnen af 2,5 millioner dollar bare for at stille op, men beløbet, der svarer til cirka 16,9 millioner kroner, har altså ikke været nok til at lokke nordireren.

Der ligger moralske grunde bag afvisningen af invitationen til Saudi International, siger han.

- Det er ikke en turnering, som vil interessere mig. Der ligger 100 procent noget moralsk bag.

- Man kan godt sige, at der er mange lande - ikke bare Saudi-Arabien - som vi spiller i, hvor der er en grund til ikke at være med. Men for mit vedkommende, så vil jeg bare ikke afsted, siger McIlroy.

Turneringen i Saudi-Arabien har blandt andet lokket verdensetteren Brooks Koepka og majorvinderne Dustin Johnson og Phil Mickelson til at starte.

Da turneringen blev afviklet for første gang sidste år, fik mange deltagere kritik for at deltage i turneringen, der blev afholdt få måneder efter drabet på den amerikanske journalist Jamal Khashoggi, der i mange år havde base i Saudi-Arabien.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien i efteråret 2017. I oktober 2018 gik han ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, men blev aldrig set forlade bygningen igen.

Saudi International begynder 30. januar.

/ritzau/AFP