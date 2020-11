Golfspilleren Dustin Johnson holdt føringen og vandt US Masters. Han håber, at det bliver starten på en stime.

Dustin Johnson sikrede søndag karrierens anden majortitel, da amerikaneren holdt sin føring og vandt US Masters med et historisk godt resultat.

Det var verdensetterens anden majorsejr og den første siden 2016. Nu håber han, at sejren kan sætte yderligere skub i karrieren.

- Jeg drømmer om at vinde en masse majorturneringer. Det er bare ikke rigtig sket endnu, siger han ifølge AFP.

- Forhåbentlig kan det her skubbe mig i den rigtige retning.

- Den første majortitel er den sværeste, og så bliver den anden lige så svær. De er alle sammen svære at vinde. Det er bare svært at vinde en majorturnering af en eller anden grund, lyder det fra Dustin Johnson.

36-årige Johnson førte med fire slag ned til nummer to, da sidste runde blev sat i gang søndag. Han endte 20 slag under par, hvilket er den bedste score i turneringens historie.

Amerikaneren sluttede fem slag foran sine nærmeste konkurrenter, sydkoreanske Im Sung-jae og australske Cameron Smith.

- Jeg beviste over for mig selv, at jeg kan gøre arbejdet færdigt i en majorturnering med en føring før sidste runde. Specielt under svære betingelser, siger Dustin Johnson.

US Masters skulle oprindeligt have været afviklet i april, men blev som så meget andet udsat som følge af coronapandemien. Turneringen satte punktum for majorsæsonen 2020.

