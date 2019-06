Lucas Bjerregaard gik i fire slag over banens par og ligger langt fra cutgrænsen i US Open efter to runder.

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard havde fortsat svært ved at få spillet til at fungere i anden runde i majorturneringen US Open.

Her gik danskeren fredag i fire slag over banens par på 71 slag, og dermed nåede han op på en total score efter de to første runder på 13 slag over par.

Dermed er ligger 27-årige Lucas Bjerregaard langt tilbage i den tungeste ende som delt nummer 150 uden mulighed for at klare cutgrænsen.

Mange spillere mangler at gøre deres anden runde færdig i løbet af natten til lørdag dansk tid, og Thorbjørn Olesen gik først i gang med sin runde, da Lucas Bjerregaard akkurat var færdig.

Olesen gik første runde i par, hvilket var noget bedre end Bjerregaard, der natten til fredag gik en decideret mareridtsrunde, da han var hele ni slag over banens par i første runde.

Den førende spiller er engelske Justin Rose, som i første runde var seks slag under par. Han var også tidligt i gang med anden runde fredag, og han blev noteret for en runde i et slag under par.

Det gav ham en total score på førstepladsen på syv slag under, inden alle nærmeste forfølgere dog har været i gang.

Tiger Woods, der vandt US Masters tidligere på året gik sin anden runde i et slag over par, og ligger i øjeblikket på en delt 38.-plads i par.

/ritzau/