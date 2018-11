Den danske golfspiller gik fjerde og sidste runde ved Nedbank Golf Challenge i syv slag under par.

Nedbank Golf Challenge har været lidt af en rutsjebanetur for Lucas Bjerregaard.

Danskeren kan dog forlade den sydafrikanske turnering, der er en del af European Tour, med oprejst pande efter søndag at have gået fjerde og sidste runde i syv slag under par.

Det rækker foreløbig til en delt 14.-plads. En placering, der kan nå at ændre sig, da flere spillere stadig ikke har færdiggjort deres 18 huller.

Bjerregaard lå før søndagens 18 huller på en delt 44.-plads.

Fjerde runde bød på hele otte birdies og en enkelt bogey for den 27-årige dansker, der dermed slutter turneringen i tre slag under par.

Lucas Bjerregaard fik ikke en god start på Nedbank Golf Challenge og gik første runde i tre slag over par. Han fik til gengæld rettet op på den sløje indledning på turneringen ved at gå anden runde i to slag under par.

Nordjyden kom dog ned på jorden igen lørdag efter at have gået tredje runde i tre slag over par.

Thomas Bjørn deltager også ved den sydafrikanske turnering. Han er endnu ikke færdig med sine 18 huller søndag.

Bjørn vandt turneringen i 2013, men lå før fjerde runde på en delt 66.-plads ud af 71 spillere og har derfor lange udsigter til en topplacering i dette års udgave.

