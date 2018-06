Lucas Bjerregaard leverede fredagens næstbedste score ved Open de France, så han rykkede op som nummer 16.

Paris. Lucas Bjerregaard fik fredag revanche for en skidt første runde ved Open de France i Paris.

Den danske golfspiller, der torsdag brugte 76 slag på første runde, gik anden runde i 66 slag, fem slag under banens par.

Dermed avancerede han hele 77 pladser i den samlede stilling.

Lucas Bjerregaard indledte anden runde med birdies på de tre første huller, og han endte med at lave syv birdies og to bogeys på runden.

Med samlet 142 slag ligger han placeret som delt nummer 16, seks slag efter den førende i turneringen, Marcus Kinhult.

Svenskeren brugte 65 slag på anden runde, hvilket var bedst af alle spillere.

Søren Kjeldsen er delt nummer 30 i 144 slag, efter at han for anden dag i træk gik en runde i 72 slag.

Jeff Winther er delt nummer 41 i 143 slag, efter at han gik en fin anden runde i 68 slag. Det betød et avancement på 66 pladser for danskeren.

Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen og Jeff Winther er alle klar til weekendens finalerunder.

Det lykkedes ikke for Lasse Jensen og Thorbjørn Olesen, der sluttede længere tilbage i samlet 149 slag.

Thomas Bjørn endte i den helt tunge ende af feltet i samlet 158 slag.

/ritzau/