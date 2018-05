Golfspiller Lucas Bjerregaard kunne ikke leve op til første rundes fantastiske spil og mistede førstepladsen.

Wentworth. Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard kunne fredag ikke leve op til den flotte indsats i første runde af PGA Championship på Wentworth-banen i England.

Danskeren måtte på sin anden runde indkassere tre bogeys og en double bogey og endte med at gå runden i 73 slag - et slag over banens par.

Dermed måtte han vinke farvel til førstepladsen i turneringen, som han ellers havde sat sig på efter en fejlfri første runde torsdag.

Lucas Bjerregaard dumpede ned på en delt sjetteplads med samlet seks slag under par som status efter de to første dage i firedagesturneringen.

I stedet var det den nordirske golfstjerne Rory McIlroy, der med fantastisk spil på fredagens runde kunne lægge sig i front.

McIlroy kunne med syv birdies spille banen i 65 slag - hele syv slag under par - og dermed er han samlet i front med 12 slag under par.

Thorbjørn Olesen gik fredagens runde i to slag under par og ligger samlet på en delt 12.-plads, inden alle spillere er færdige med runden.

/ritzau/