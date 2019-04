To danskere er til start i årets første golfmajor, US Masters. Lucas Bjerregaard står over for sin debut.

Navnet Lucas Bjerregaard har været på mange amerikanske golfelskeres læber, siden han i slutningen af marts slog spillere som Tiger Woods og Justin Thomas i turneringen WGC Matchplay.

Men torsdag er den 27-årige frederikshavner på fremmed grund, når han træder ind på Augusta National Golf Clubs legendariske bane i US Masters.

Det er første gang, han er med i turneringen, der er årets første golfmajor.

Og det kan give store udfordringer, vurderer Claus Mølholm, der er eliteansvarlig i Dansk Golf Union.

- Masters-banen kræver lidt lokalkendskab. Man skal slå de gode slag og ikke have for mange af de slag, hvor man ligger i den forkerte position.

- Ligger man de forkerte steder, bliver banen enormt svær. Så rammer man ind i for mange bogeys og dobbelte bogeys. Men har man omvendt styr på sine længder og kan slå slagene, er der relativt mange birdie- og eagle-chancer, siger Mølholm.

Selv om nordjyden viste storspil og fik en fjerdeplads i WGC Matchplay, skal man ikke nødvendigvis forvente, at han brager frem på majorscenen.

- Det vil være fint, hvis han klarer cuttet og spiller hele turneringen. Det er svært at se et topresultat. Spillere, der er med første gang, har sjældent leveret topresultater.

- En top-20-placering vil være et ønskescenarie, siger Mølholm.

Vil Bjerregaard hente inspiration, skal han blot vende sig mod landsmanden Thorbjørn Olesen, der også er med i årets US Masters.

Olesen hentede sit hidtil bedste resultat i turneringen, da han fik en delt sjetteplads i sin debut i 2013.

På grund af Augusta-banens udfordringer er det ekstra vigtigt for frederikshavneren, at han kan sparre med landsmanden Olesen.

Det mener Henrik Knudsen, der er kommentator på Viasat Golf.

- Det er en bane, man skal lære, så det betyder meget at få de gode råd. Thorbjørn fik en del af Thomas Bjørn i sin tid, og nu kan han give dem videre.

- De (Olesen og Bjerregaard, red.) har i øvrigt begge caddier, der har vundet Masters før, så de ved godt, hvordan banen skal spilles. Nu skal de bare ud og gøre det, siger kommentatoren.

Lucas Bjerregaard tager hul på sin første runde torsdag klokken 15.36 dansk tid, mens Thorbjørn Olesen begynder US Masters klokken 17.59.

/ritzau/