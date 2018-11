Lucas Bjerregaard sluttede 14 slag under par i Turkish Airlines Open og overhalede Thorbjørn Olesen.

Det blev ikke til sejr for hverken Lucas Bjerregaard eller Thorbjørn Olesen i European Tour-turneringen Turkish Open.

De danske golfspillere endte henholdsvis 14 og 13 slag under par. Bjerregaard tog dermed en delt femteplads, mens Olesen, der sluttede med sin klart dårligste runde, endte som delt syver.

På forhånd var Olesens vinderchancer bedst blandt danskerne. Olesen var fire slag efter kinesiske Li Haotong efter lørdagens runde og øjnede en topplacering.

Søndag indledte Olesen med at lave to bogeys og en birdie på de tre første huller. Han rejste sig en anelse på sidste halvdel med to birdies, men topplaceringen var ude af syne, og på sidste hul lavede han på ny en bogey.

Bedre gik det for Bjerregaard, der fulgte op på to tidlige bogeys med syv birdies og blot en bogey yderligere.

Spanieren Adrian Otaegui og belgieren Thomas Detry var bedst kørende søndag. Kun 65 slag brugte de på at nå rundt på de 18 huller. Det svarer til seks slag under banens par.

Briten Justin Rose endte efter omspil som vinder af den tyrkiske turnering. Her var han oppe mod Li Haotong, der lå til at vinde, inden han på fjerde rundes 18. hul lavede en bogey.

Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen havde også klaret cuttet og var med i søndagens finalerunde. De gjorde dog ikke meget væsen af sig og sluttede turneringen på henholdsvis en delt 60.-, og 72.-plads.

