Thorbjørn Olesen havde en god lørdag i Shanghai, mens Lucas Bjerregaard gik en rædselsrunde i samme turnering.

Shanghai. Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen var lørdag blandt de to spillere, der præsterede bedst ved European Tour-turneringen WGC-HSBC Champions, der spilles i Shanghai.

Den 28-årige dansker fra det nordlige Sjælland brugte fem slag mindre end banens par, da han lavede hele syv birdies, som desværre for danskeren blev suppleret af to bogeys. Også amerikaneren Andrew Putnam brugte fem slag mindre end banens par.

Lørdagens gode runde sender Thorbjørn Olesen 21 placeringer frem i stillingen, så han nu deler turneringens tiendeplads med to andre spillere inden søndagens afgørende runde.

Samlet er danskeren fem slag under par, og selv om han rækker ud efter et topresultat, får han svært ved at vinde turneringen.

I front ligger verdensranglistens nummer 17, amerikaneren Tony Finau. Han har brugt 13 slag under banens par på de første tre runder og er dermed otte slag bedre end Thorbjørn Olesen.

Finau har tre slag ned til de nærmeste forfølgere, der tæller amerikanerne Xander Schauffele og Patrick Reed samt englænderen Justin Rose.

Også Lucas Bjerregaard er med i turneringen. Han havde en rædselsfuld lørdag, hvor han brugte hele syv slag mere end banens par, og samlet er han 14 slag over par.

Det placerer ham på en 73.-plads. Fire spillere har gjort det dårligere.

/ritzau/