Du husker sikkert Nicklas Bendtners underbukser med betting-firmaet - han blev ikke den sidste til at få hug for et marketingsstunt.

Den danske eks-angriber fik en bøde på 750.000 kroner, da han på spektakulær vis løftede trøjen og blottede Paddy Power-underhylerne i kampen mod Portugal i 2012, men den nyeste synder på 'utidig reklame'-fronten har fået en anden slags straf - nemlig livstidskarantæne fra en af de største scener i sporten, Augusta-banen.

Der er tale om golf-legenden Gary Players søn Wayne, der lavede et PR-stunt på et hovedløst tidspunkt.

Midt i en hyldest stak han en pakke golfbolde frem, som han lige fik sneget med på kameraet, der filmede hovedpersonen den dag, Lee Elder.

Foto: Jared C. Tilton Vis mere Foto: Jared C. Tilton

Elder var den første sorte golfspiller, der kæmpede med i en major-turnering, og han blev behørigt fremhævet af kollegerne, der gav en gedigen klapsalve ved Masters i 2021.

Wayne Player havde dog travlt med promoveringen.

»Der findes ikke dårlig omtale, siger man jo. Jeg fandt ud af, at det ikke helt er rigtigt«, siger han ifølge Golf Digest.

»Jeg fik omkring 50 beskeder. 40 af dem fortalte mig, at jeg var et marketingsgeni, og de ti andre lød: 'Hvad tænker du på?'«

Foto: Andrew Redington Vis mere Foto: Andrew Redington

Den yngre Player hævder, at han nåede at tale med Elder, inden han døde i november. Ifølge Player var der ingen sure miner.

Til gengæld blev han i samme interview også konfronteret med faderens promovering af Saudi Arabien, hvor et af hans utallige banedesigns også har fundet vej til.

»Jeg ved bare, at min far var begejstreret for at udbrede sporten til Saudi Arabien. Han elsker at designe baner, han har altid elsket det. Han har lavet over 170 golfbaner, og han er en statsmand. Han prøver at hjælpe alle, så ingen skal kritisere Gary Player.«

Kun tre mand overgår golf-legenden Gary Player i major-sejre, hvor han har hentet hele ni stk. De tre andre er Jack Nicklaus på 18, Tiger Woods på 15 og Walter Hagen med 11 sejre.