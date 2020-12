Golflegenden Greg Norman troede, han var på vej mod bedring efter at have fået coronavirus. Men sådan skulle det ikke gå.

For den 65-årige australier er nu blevet indlagt igen. Det afslører han på sin Instagram-profil.

Det sker blot 24 timer, efter han blev udskrevet fra sin første indlæggelse.

I sit opslag fortæller han, at folk skal tage virussen alvorligt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Greg Norman (@shark_gregnorman)

»Jeg er i god form, stærk og har en høj tolerance for smerte, men den her virus har givet mig tæsk på en måde, jeg aldrig har oplevet før. Smerterne i mine led og muskler er på et helt andet plan. Hovedpinerne føles, som om der er nogen, der mejsler små dele af mit hoved af,« skriver han og tilføjer, at han har mistet sin smagssans og også har svært ved at huske ting til tider.

Norman var ellers taget hjem til sit hus, hvor han ville selvisolere sig, men det blev nødvendigt med endnu en tur på hospitalet. Og dét ønsker Norman end ikke for sin værste fjende.

»Til alle tvivlerne derude: Lad være med at dømme og komme med uønskede kommentarer og meninger. Jeg vil ikke have, at nogen – end ikke dig – skal opleve den her forfærdelige virus. Jeg beder jer om at gøre, hvad der er det rigtige ikke kun for dig, men for din familie, venner, kollegaer og andre. Jeg er heldigere end de fleste, og det er jeg lykkelig og taknemmelig for,« lyder opsangen fra Norman.

Norman spillede for en uge siden en golfturnering med sin søn Greg Norman Jr. Han er også blevet ramt af virussen sammen med sin kone.