Den danske golfspiller Lasse Jensen rykkede et par pladser frem, men er langt fra toppen i tysk turnering.

Hamburg. Den danske golfspiller Lasse Jensen lagde hårdt ud i Tyskland torsdag, men har haft svært ved at leve op til niveauet de sidste dage.

I European Tour-turneringen Porsche European Open i Hamburg betød fire slag under banens par på 72 slag torsdag, at Lasse Jensen indtog sjettepladsen.

Fredag blev dog gået i par, men lørdag leverede danskeren en tredje runde i et slag under par, og dermed avancerede han lidt og er samlet fem slag under par inden sidste runde søndag.

Det rækker til en delt 16.-plads med syv slag op til Bryson Dechambeau fra USA og britiske Richard McEvoy, der sammen topper stillingen.

En double bogey, to bogeys og fem birdies blev udbyttet lørdag for Lasse Jensen.

Længere tilbage som delt nummer 45 ligger Søren Kjeldsen efter en tredje runde i to slag over.

Jeff Winther er også delt nummer 45, mens Lucas Bjerregaard er delt nummer 61.

