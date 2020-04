Paige Spiranac åbner nu op om, hvordan hun føler sig dårligt behandlet af flere mænd, som hun datede for år tilbage.

Ifølge den 27-årige golfspiller udnyttede mænd hende blandt andet til at få gratis golflektioner.

»Når jeg skulle møde en ny fyr, startede jeg altid samtalen med: 'Hej, jeg spiller golf', og jeg troede, det ville virke. Uheldigvis var mændene kun sammen med mig for at få gratis golflektioner og -udstyr,« siger hun i sin egen podcast 'Playing-A-Round'.

Det skriver det australske medie News.

Paige Spiranac i aktion på golfbanen. Foto: NEZAR BALOUT Vis mere Paige Spiranac i aktion på golfbanen. Foto: NEZAR BALOUT

Hver gang, Paige Spiranac mødte en ny fyr, blev hun inviteret på en date, der skulle foregå på golfbanen, og for hende var det den perfekte måde at lære folk at kende på.

»Jeg tænkte altid: 'Ja, det lyder fedt!', men det endte hurtigt med at blive en date, hvor jeg bare hjalp fyren med at blive en bedre golfspiller,« forklarer hun.

Og dengang var det altid mænd, som allerede var i faste forhold, der valgte at invitere hende ud, men heller ikke dét fik hendes alarmklokker til at ringe.

»Det skete hele tiden, men jeg var desperat og ville have mænd til at kunne lide mig, så jeg tænkte: 'Det her er min måde at få dem til at synes, jeg er sej',« lyder det fra Paige Spiranac, der i dag er forlovet.

Vis dette opslag på Instagram Selfie first. Making my bed second. Priorities ya know #messyhairdontcare Et opslag delt af Paige Spiranac (@_paige.renee) den 9. Apr, 2020 kl. 8.43 PDT

I marts åbnede den amerikanske golfspiller og influencer ligeledes op om, at hun i mange år havde levet under truslen om, at et nøgenbillede af hende ville ramme offentligheden.

Det afklædte billede af sig selv havde hun sendt til en mand, hun på det tidspunkt var kæreste med. Da forholdet sluttede, fandt hun ud af, at han havde sendt det til sine venner.

Nøgenbilledet dukkede op på internettet i 2018, efter af det kom frem, at golfspilleren skulle være med i det legendariske 'Sports Illustrated'-magasin. Den oplevelse var dog med til at vende alle de negative oplevelser på hovedet én gang for alle.

Udover spillet på golfbanen, har Paige Spiranacs udseende også fanget flere mandlige golf-entusiasters interesse gennem årene i en sådan grad, at det tilsyneladende vælter ind med lumre billeder i hendes indbakke.