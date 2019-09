Hverken Lucas Bjerregaard eller Thomas Bjørn klarede cuttet på Wentworth-banen.

De danske golfspillere holder fortsat lav profil i PGA Championship på Wentworth-banen i Storbritannien.

Efter de to første runder står det klart, at to af de tre danske deltagere må forlade turneringen inden weekendens finalerunder. Hverken Thomas Bjørn eller Lucas Bjerregaard klarede cuttet.

Bjerregaard blev nummer tre i den store turnering sidste år, men har ikke helt kunnet finde samme niveau denne gang.

Nordjyden var ellers lige ved at rette op på sin dårlige torsdagsrunde, hvor han gik i tre over par. En runde i et slag under par fredag rakte imidlertid lige akkurat ikke til at komme videre.

Thomas Bjørn var langt fra cutgrænsen med sin samlede score på fem slag over par.

Til gengæld lever Søren Kjeldsen i turneringen, hvor han samlet ligger på en delt 45.-plads efter to runder.

Han er dog 11 slag efter den førende duo bestående af spanieren Jon Rahm og englænderen Danny Willett.

Den tidligere Made in Denmark-vinder Matt Wallace, der førte efter førstedagen, havde en dårlig fredag.

En runde i fire slag over par sender ham fra førstepladsen ned som en delt nummer 24.

