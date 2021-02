Klokken 07.12 tirsdag morgen lokal tid kørte en stor SUV voldsomt af vejen ved Los Angeles. Både for- og bagenden blev smadret, da bilen rullede rundt og endte et godt stykke fra vejen.

Inde i den bil sad superstjernen Tiger Woods.

Efterfølgende er det kommet frem, at den 45-årige golfspiller – som af flere anses som en af historiens bedste – var heldig med at overleve den dramatiske ulykke.

Men det er langtfra første gang, at Tiger Woods' liv er kørt af sporet. Hverken bogstaveligt eller i overført betydning. Her får du en gennemgang af de tidligere ulykker i trafikken, der har involveret golfgeniet.

1. Et mystisk uheld i 2009

Det er 27. november, og året er 2009.

Tiger Woods sidder bag rettet på sin store, sorte Cadillac Escalade, og her lykkedes det ham at køre galt... lige ude foran sin bopæl. Et palæ ved Windermere i Florida.

Midt om natten, omkring klokken 02.30, brager Woods sin bil ind gennem nogle hække og ind i en brandhane. Indtil den bliver stoppet af et træ.

Det var her foran Tiger Woods' ekslusive hjem i Florida, at Tiger Woods først kørte ind i en brandhane og siden et træ Foto: STR / Scanpix

Uheldet skete ved lav fart, men det var ikke det mest opsigtsvækkende. Hele episoden fandt sted under en periode med personlig deroute for golfstjernen, og han blev angiveligt fundet af paramedicinere liggende og snorkende på vejen uden hverken sko og sokker på.

Han blev hurtigt udskrevet fra hospitalet efter ulykken og slap med få skader.

2. Faldt i søvn bag rettet

Knap otte år senere var den gal igen.

Politiet anholder Tiger Woods, da han blev fundet sovende bag rettet på sin bil i 2017. Foto: NIPI

I maj 2017 blev Tiger Woods fundet sovende bag rettet på sin bil en tidlig morgen. Han var tydeligt desorienteret.

Golfspillerens Mercedes holdt langs en sekssporet vej i Florida og var i tomgang, da politiet greb ind og vækkede Woods. Derudover var det højre blinklys også slået til, og hans tilstand var bestemt bekymrende, da han blev fundet.

Stjernen talte meget sløret og langsomt og havde store vanskeligheder ved at gå. Han var ikke i stand til at stå på et ben eller bestå en række af politiets andre basale test i forbindelse med kørsel.

Woods havde dog ingen alkohol i blodet. Til gengæld var han hårdt påvirket af medicin, og derfor blev han anklaget for at køre under påvirkning, efter han blev arresteret.

Hjulet på Tiger Woods' bil var punkteret, da han blev fundet sovende bag rattet på sin bil en tidlig morgen. Foto: HANDOUT

Der blev fundet rester af fem forskellige medikamenter i kroppen, som han tog for at behandle rygsmerter: Det aktive stof i cannabis, THC, de smertestillende midler Vicodin og Dilaudid, nerve- og sovemidlet Xanax samt anti-søvnløshedsmidlet Ambien.

Undervejs forklarede Tiger Woods episoden med sin krops 'uventede reaktion' på medicineringen. Han forklarede også først, at han var på vej tilbage fra en omgang golf i Los Angeles, da han blev stoppet.

Men ifølge flere medier melder politirapporten, at han ændrede forklaringer undervejs.

Tiger Woods kom ikke yderligere til skade, mens der kun var mindre skader på bilen, herunder punkterede dæk i førersiden.

Han erklærede sig skyldig i hensynsløs kørsel og slap for fængselsstraf. Til gengæld fik han en bøde, en betinget dom på 11 måneder og indgik i et rehabiliteringsprogram.

3. Voldsom ulykke sender Woods på operationsbordet

Det sidste uheld er det, som Tiger Woods var udsat for i tirsdags, og som artiklen indledes med.

»Jeg har set mange fatale trafikulykker, og jeg vil sige, at Mr. Woods er meget heldig med at komme ud af det her i live,« sagde politimand Carlos Gonzalez ifølge Los Angeles Times efter ulykken, hvor han var første mand til stede.

Bilen blev slynget voldsomt af vejen, da Tiger Woods kørte galt. Foto: KNBC

Der er tale om en soloulykke, og Tiger Woods var alene i bilen, som ifølge Reuters lå placeret knap 10 meter fra vejen.

45-årige Woods kørte galt ned ad en vej, hvor folk ofte kører over hastighedsgrænsen på 45 mph – cirka 70 km/t – sagde sheriff Alex Villanueva fra Sheriff's Department i Los Angeles County på en pressekonference.

Her oplyste han også, at Woods så ud til at køre 'stærkere, end man må', da han ramte en kantsten og sidenhen et træ. Han så ikke ud til at være påvirket, da han måtte skæres fri af bilvraget.

Siden uheldet har stjernens familie udsendt et tweet, hvor man forklarer, at han er ved sine fulde fem efter en lang og omfattende operation i kølvandet på hændelsen i sit højre ben samt højre ankel og fod.

Tiger Woods' bil efter uheldet i tirsdags. Foto: MARIO ANZUONI

Skinnebenet og lægbenet er brækket, men det er lykkedes at stabilisere benet ved at indsætte en stang i skinnebenet.

Derudover er skader i fod og ankel blevet stabiliseret af 'en kombination af skruer og nåle', mens der også er skader på muskel og væv.