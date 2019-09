Nanna Koerstz Madsen sluttede søndag flot med en samlet andenplads i LPGA-turneringen i Indianapolis.

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen leverede en fornem præstation, da hun søndag sikrede sig andenpladsen i LPGA-turneringen i Indianapolis.

I den amerikanske delstat i Indiana lå danskeren inden sidste runde på en fjerdeplads, efter at hun også indledte første runde torsdag med en delt andenplads.

Nanna Koerstz Madsen havde fundet det gode spil frem søndag og leverede seks birdies, mens en enkelt bogey trak fra på den dag, hvor hun gik i fem slag under banens par på 72 slag.

Hun lå dog det meste af runden fire-fem slag efter Hur Mi-jung, som med fire birdies gik sidste runde i 68 slag og sluttede på førstepladsen med fire slag ned til danskeren.

Den anden danske deltager, Nicole Broch Larsen, gik søndag sin runde i par efter to birdies og to bogeys, og hun sluttede på en delt 31.-plads med fem slag under par i alt.

Turneringen havde en samlet præmiepulje på to millioner dollar. Det svarer til cirka 13,7 millioner danske kroner.

/ritzau/