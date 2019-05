Brooks Koepka var tæt på at sætte stor føring over styr i PGA Championship. Dansker lavede rundens drømmeslag.

Amerikaneren Brooks Koepka vinder for andet år i træk majorturneringen PGA Championship i golf.

Men sejren kom først i hus efter en nervepirrende afslutning.

Inden søndagens runde havde Koepka et forspring på syv slag, men han var tæt på at sætte forspringet over styr på de afsluttende ni huller, hvor han lavede fem bogeys.

Da den nærmeste forfølger, Dustin Johnson, samtidig spillede stabilt og desuden lavede en birdie på 15. hul, var Koepkas forspring på et tidspunkt mindsket til et enkelt slag.

Men Johnson formåede ikke at lægge yderligere pres på sin landsmand. Med to bogeys på de sidste tre huller endte han på andenpladsen, to slag efter Koepka.

Samlet sluttede Koepka i otte slag under par foran Dustin Johnson i seks slag under par.

Det er Koepkas fjerde sejr i en major.

De to danske deltagere, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen, formåede ikke at blande sig i toppen af feltet.

Men Bjerregaard sørgede for et af søndagens største brøl fra tilskuerne, da han på 17. hul slog bolden direkte i hul til en eagle.

Bjerregaards udslag på par 3-hullet ramte greenen cirka en meter fra hullet, bolden hoppede en enkelt gang og forsvandt ned i hullet. Men det var også eneste opmuntring for Bjerregaard på runden, hvor han lavede fem bogeys.

Slutfacit blev en runde i 73 slag - tre over par. Sammenlagt sluttede Bjerregaard på en delt 16.-plads i tre slag over par.

Thorbjørn Olesen raslede 16 pladser ned i den samlede stilling til en delt 64.-plads efter en runde i 77 slag - syv over banens par. Olesen blev noteret for syv bogies, en dobbeltbogey og to birdies. Samlet endte han 11 slag over par for de fire dage.

Årets første majorturnering, US Masters, blev i april vundet af Tiger Woods. Den amerikanske legende klarede dog ikke cuttet i PGA Championship.

/ritzau/