Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen er meget forskellige typer. Det er med til at skabe succes på golfbanen, fortæller Kjeldsen.

World Cup of Golf - VM for hold - er allerede i fuld gang.

Og Søren Kjeldsen håber at gentage bedriften fra 2016, hvor han sammen med Thorbjørn Olesen nåede helt til tops.

Golfduoen er i denne uge genforenet i australske Melbourne og kom godt fra start i turneringen med ni slag under banens par i disciplinen fourballs.

Titeltriumfen fra 2016 vækker stadig gode minder hos Kjeldsen, fortalte han inden torsdagens runde.

- Det var en magisk uge. Thorbjørn havde vundet en turnering i Tyrkiet nogle få uger forinden, og jeg var lige sluttet som nummer fire i Dubai ugen før.

- Så vi kom dertil i supergod form, og så havde vi bare en fantastisk uge os to imellem og med vores to caddies. Det var en vild uge, husker Søren Kjeldsen.

28-årige Olesen kommer med lidt bedre svingende golfkøller end sin 15 år ældre makker.

- Thorbjørn er i mindst lige så god form, som han var dengang. Han har haft et fantastisk år og har spillet helt suverænt hele året.

- Det har knebet lidt mere med mig. Det har været en lidt anderledes sæson for mig, jeg døjede med ryggen i starten af året, og jeg har skullet hente en masse fra sommeren og frem, siger Søren Kjeldsen.

Han føler sig på ret kurs, selv om niveauet ikke helt er, hvor det var for to år siden.

- Mit spil er nu et sted, hvor jeg går og venter på, at det klikker igen, det er ikke langt væk, siger Kjeldsen.

Det skal helst klikke med Olesen, som det gjorde for to år siden, da duoen kom meget tæt på hinanden.

- Vi fik helt klart knyttet nogle bånd, som stadig findes. Vi gik bare så godt i spænd i den uge, og vores forhold er kun blevet bedre siden da.

- Jeg havde fornemmelsen af, at jeg ville dø for Thorbjørn på de sidste huller. Jeg vil gøre alt for, at det lykkes for os igen. Det er en speciel følelse og helt anderledes, end når man bare spiller for sig selv, fortæller Kjeldsen.

Som typer er de to danske golfstjerner meget forskellige både på og uden for banen, og det har vist sig at være en styrke.

- Thorbjørn er mere entusiastisk, end jeg er. Når han bliver varm og spiller godt, så er der ingenting, der kan bremse ham.

- Før i tiden i hans karriere havde han perioder, hvor han var lidt mere stille, og så var der måske ikke så meget gnist over ham. Men der skal meget lidt til at tænde Thorbjørn, og så spiller han som en af de bedste i verden.

Kjeldsen kalder sin egen karriere mere solid end Olesens.

- Mine højdepunkter har måske ikke været lige så vilde som Thorbjørns. Han har i hvert fald allerede vundet mere, end jeg har, selv om jeg har spillet i mange år.

- Typemæssigt er jeg nok mere stille og rolig end Thorbjørn, som kan være en humørbombe. På den måde supplerer vi hinanden godt, siger Kjeldsen.

Han forklarer, hvorfor holdturneringer i golfsporten er så populære.

- Det er noget helt specielt at spille under et flag og have en makker at spille med. Når jeg tænker tilbage på det, vi lavede for to år siden, og da vi gik op ad 72. hul, så er det noget af det fedeste, jeg har prøvet, siger han.

World Cup of Golf slutter søndag.

/ritzau/