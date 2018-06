Efter to runder af BMW International Open ligger Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen på delt niendeplads.

München. De danske golfspillere Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen kan øjne en topplacering i European Tour-turneringen BMW International Open i Tyskland.

Fredag gik Kjeldsen anden runde i 69 slag, hvilket svarer til tre slag under banens par. Samlet er han også tre slag under par efter de første to runder.

Det rækker efter fredagens runde til en delt niendeplads. Pladsen deler han blandt andet med landsmanden Thorbjørn Olesen, der var et slag bedre fredag, men som Kjeldsen er tre slag under par.

Ligesom torsdag måtte landsmanden Lucas Bjerregaard gå fra banen efter en runde i par. Han klarede dog cuttet til weekendens runder, og det samme gjorde Lasse Jensen.

Til gengæld blev anden runde endestationen for Anders Hansen, der med en score på fem slag over par ikke spillede sig videre til de afgørende runder. Jeff Winther er også færdig i turneringen.

BMW International Open blev vundet af danske Thomas Bjørn i 2000 og 2002.

/ritzau/