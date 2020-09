Søren Kjeldsen vekslede en sjette- til en ottendeplads efter en runde i tre slag over par på Valderrama-banen.

Golfspilleren Søren Kjeldsen kan få svært ved at hente den samlede sejr i Andalucia Masters på European Tour.

Danskeren faldt en anelse tilbage på lørdagens tredje runde, så han indtager en delt ottendeplads før søndagens sidste 18 huller.

Afstanden til den førende, amerikaneren John Catlin, er øget fra fire til seks slag.

Søren Kjeldsen gik lørdagens runde i 74 slag, hvilket er tre over Valderrama-banens par. En dobbeltbogey på hul syv trak ned på et scorecard, der også talte fire birdies og fire bogeys.

Den 45-årige nordjyde er langt fra den eneste, der har udfordringer på den svære golfbane i Andalusien.

Det er således kun John Gatlin, der efter tre dages spil i det sydlige Spanien, er under par. Samlet er amerikaneren to under par - Kjeldsen er på ottendepladsen fire over par.

Jeff Winther, Thomas Bjørn, Joachim B. Hansen, Thorbjørn Olesen og formstærke Rasmus Højgaard deltager også i weekendens finalerunder, men danskerne er placeret langt tilbage i feltet.

/ritzau/